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У курортній Затоці сталася пожежа на базах відпочинку

У курортній Затоці сталася пожежа на базах відпочинку

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 липня. УНН. У курортній Затоці, що на Одещині, вночі горіли шість будинків двох баз відпочинку. Внаслідок пожежі отримав отруєння продуктами горіння відпочивальник. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС в Одеській області, передає УНН.

"20 липня о 3:50 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про загоряння на базі відпочинку “Граніт” за адресою: Білгород-Дністровський район, смт Затока, вулиця Приморська, 99 А. По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили загоряння 6 дерев'яних будівель на базі відпочинку “Граніт” та “Атлантида", – йдеться в повідомленні.

О шостій ранку рятувальники загасили пожежу на площі 500 кв. м.

"Внаслідок пожежі отримав отруєння продуктами горіння відпочиваючий 1994 р. н., який після огляду лікарів від госпіталізації відмовився", – проінформували в ДСНС.

Причина пожежі та збитки встановлюються.

Як раніше повідомляв УНН, у Дніпрі у студентському гуртожитку вищого навчального закладу сталася пожежа, було евакуйовано близько 50 осіб.

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