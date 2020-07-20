У курортній Затоці сталася пожежа на базах відпочинку
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. У курортній Затоці, що на Одещині, вночі горіли шість будинків двох баз відпочинку. Внаслідок пожежі отримав отруєння продуктами горіння відпочивальник. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС в Одеській області, передає УНН.
"20 липня о 3:50 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про загоряння на базі відпочинку “Граніт” за адресою: Білгород-Дністровський район, смт Затока, вулиця Приморська, 99 А. По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили загоряння 6 дерев'яних будівель на базі відпочинку “Граніт” та “Атлантида", – йдеться в повідомленні.
О шостій ранку рятувальники загасили пожежу на площі 500 кв. м.
"Внаслідок пожежі отримав отруєння продуктами горіння відпочиваючий 1994 р. н., який після огляду лікарів від госпіталізації відмовився", – проінформували в ДСНС.
Причина пожежі та збитки встановлюються.
Як раніше повідомляв УНН, у Дніпрі у студентському гуртожитку вищого навчального закладу сталася пожежа, було евакуйовано близько 50 осіб.