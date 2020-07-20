В курортной Затоке произошел пожар на базах отдыха

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 101804 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 111083 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 115957 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 148790 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 116022 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 140522 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104007 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102800 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105069 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102278 просмотра

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В курортной Затоке произошел пожар на базах отдыха

В курортной Затоке произошел пожар на базах отдыха

Киев  •  УНН

 • 69038 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. В курортной Затоке, что в Одесской области, ночью горели шесть домов двух баз отдыха. В результате пожара получил отравление продуктами горения отдыхающий. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Одесской области, передает УНН.

"20 июля в 3:50 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании на базе отдыха "Гранит" по адресу: Белгород-Днестровский район, пгт Затока, улица Приморская, 99 А. По прибытию на место вызова спасатели установили возгорание 6 деревянных зданий на базе отдыха "Гранит" и "Атлантида", - говорится в сообщении.

В шесть утра спасатели потушили пожар на площади 500 кв. м.

"В результате пожара получил отравление продуктами горения отдыхающий 1994 р., который после осмотра врачей от госпитализации отказался", - проинформировали в ГСЧС.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Как ранее сообщал УНН, в Днепре в студенческом общежитии высшего учебного заведения произошел пожар, были эвакуированы около 50 человек.

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