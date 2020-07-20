В курортной Затоке произошел пожар на базах отдыха
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. В курортной Затоке, что в Одесской области, ночью горели шесть домов двух баз отдыха. В результате пожара получил отравление продуктами горения отдыхающий. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Одесской области, передает УНН.
"20 июля в 3:50 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании на базе отдыха "Гранит" по адресу: Белгород-Днестровский район, пгт Затока, улица Приморская, 99 А. По прибытию на место вызова спасатели установили возгорание 6 деревянных зданий на базе отдыха "Гранит" и "Атлантида", - говорится в сообщении.
В шесть утра спасатели потушили пожар на площади 500 кв. м.
"В результате пожара получил отравление продуктами горения отдыхающий 1994 р., который после осмотра врачей от госпитализации отказался", - проинформировали в ГСЧС.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.
Как ранее сообщал УНН, в Днепре в студенческом общежитии высшего учебного заведения произошел пожар, были эвакуированы около 50 человек.