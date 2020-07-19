У Дніпрі сталася пожежа у студентському гуртожитку: евакуйовано близько 50 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. У студентському гуртожитку вищого навчального закладу на вулиці Набережна Перемоги Соборного району міста Дніпро сталася пожежа, евакуйовано близько 50 осіб, пише УНН з посиланням на управління ДСНС у регіоні.
19 липня о 20:35 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу у студентському гуртожитку вищого навчального закладу на вулиці Набережна Перемоги Соборного району міста Дніпро.
“За вказаною адресою направлені відділення 1 та 19 державних пожежно-рятувальних частин 8 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Прибувши на місце, рятувальники встановили, що займання виникло в одній з кімнат гуртожитку, яка розташована на восьмому поверсі 12-поверхової будівлі”, — вказано у повідомленні.
До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів самостійно вийшли на свіже повітря, орієнтовно, 50 студентів, що мешкали у гуртожитку. Загиблих та постраждалих немає.
“Вогнем пошкоджено ліжко та оздоблення кімнати на площі 5 кв.м. Пожежу локалізовано о 20:48 та ліквідовано о 21:00. До гасіння займання залучено 10 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області”, — додали рятувальники. Причина пожежі встановлюється.