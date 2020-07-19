В Днепре произошел пожар в студенческом общежитии: эвакуировано около 50 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. В студенческом общежитии вуза на улице Набережная Победы Соборного района города Днепр произошел пожар, эвакуировано около 50 человек, пишет УНН со ссылкой на управление ГСЧС в регионе.
19 июля в 20:35 в Службу спасения “101” поступило сообщение о пожаре в студенческом общежитии вуза на улице Набережная Победы Соборного района города Днепр.
“По указанному адресу направлены отделения 1 и 19 государственных пожарно-спасательных частей 8 государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области. Прибыв на место, спасатели установили, что возгорание возникло в одной из комнат общежития, расположенного на восьмом этаже 12-этажного здания”, — указано в сообщении.
До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно вышли на свежий воздух, ориентировочно, 50 студентов, которые жили в общежитии. Погибших и пострадавших нет.
“Огнем повреждена кровать и отделка комнаты на площади 5 кв.м. Пожар локализован в 20:48 и ликвидирован в 21:00. К тушению пожара привлечены 10 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области”, — добавили спасатели. Причина пожара устанавливается.