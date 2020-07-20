В Киеве на территории гаражного кооператива произошел взрыв: снесло стену

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 101248 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 110341 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 115211 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 147411 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 115526 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 139587 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103830 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102780 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102271 просмотра

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В Киеве на территории гаражного кооператива произошел взрыв: снесло стену

В Киеве на территории гаражного кооператива произошел взрыв: снесло стену

Киев  •  УНН

 • 13555 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. В Соломенском районе столицы на территории гаражного кооператива, расположенном на улице Городней, 13, ночью произошел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Киеве, передает УНН.

"На территории гаражного кооператива в одном из гаражей произошел взрыв с последующим горением. В результате взрыва произошло разрушение кирпичной стены между гаражами, в одном из которых находился автомобиль марки "Mercedes CLK 320", - говорится в сообщении.

Пожар на площади 50 кв. м был ликвидирован в 2:32. Пострадавших нет. В результате пожара в одном гараже полностью сгорел автомобиль, в другом огонь повредил личные вещи владельца и различные деревянные изделия.

"Во время тушения пожара спасатели вынесли на безопасное расстояние 4 кислородные баллона и 1 баллон с пропаном, тем самым предупредив возможные взрывы", - добавили в ГСЧС.

Как ранее сообщал УНН, в Дарницком районе Киева ночью возле многоэтажки сгорели два автомобиля.

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