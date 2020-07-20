В Киеве на территории гаражного кооператива произошел взрыв: снесло стену
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. В Соломенском районе столицы на территории гаражного кооператива, расположенном на улице Городней, 13, ночью произошел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Киеве, передает УНН.
"На территории гаражного кооператива в одном из гаражей произошел взрыв с последующим горением. В результате взрыва произошло разрушение кирпичной стены между гаражами, в одном из которых находился автомобиль марки "Mercedes CLK 320", - говорится в сообщении.
Пожар на площади 50 кв. м был ликвидирован в 2:32. Пострадавших нет. В результате пожара в одном гараже полностью сгорел автомобиль, в другом огонь повредил личные вещи владельца и различные деревянные изделия.
"Во время тушения пожара спасатели вынесли на безопасное расстояние 4 кислородные баллона и 1 баллон с пропаном, тем самым предупредив возможные взрывы", - добавили в ГСЧС.
Как ранее сообщал УНН, в Дарницком районе Киева ночью возле многоэтажки сгорели два автомобиля.