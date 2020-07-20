В Киеве задержали мужчину, который "заминировал" школу и пытался взорвать дом
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. В Святошинском районе столицы задержали киевлянина, который сообщил в полицию о "заминировании" школы на улице Семашко и пытался взорвать жилой дом на улице Доброхотова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУНП в г. Киеве.
По словам начальника Святошинского управления полиции Сергея Чернышева, при осмотре помещений и прилегающей к школе территории никаких подозрительных предметов не обнаружили.
"После опроса свидетелей и очевидцев происшествия мы установили личность абонента, который сделал ложный вызов. Вместе с этим, к нам поступила информация о том, что после этого звонка мужчина дома открыл газовые конфорки и закрыл окна, после чего ушел в неизвестном направлении. При этом он предупредил мать о намерении взорвать дом", - рассказал Чернышев.
По месту жительства мужчины эвакуировали жителей подъезда, а сотрудники ГСЧС и газовой службы отключили газ. Через несколько часов правонарушителя задержали.
"Им оказался местный житель, 1978 года рождения, который, согласно заключению врачей-психиатров, имеет проблемы с психическим здоровьем", - сообщили в полиции.
По данным фактам начаты уголовные производства по ч. 1 ст. 259, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. Задержанному сообщили о подозрении. Сейчас правоохранители готовят ходатайство в суд для принятия решения о принудительном лечении киевлянина.
Как ранее сообщал УНН, в Соломенском районе столицы на территории гаражного кооператива ночью произошел взрыв.