В Киеве пьяный мужчина "заминировал" вокзал, ТЦ и ресторан на площади Вокзальной

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 101416 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 110601 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 115473 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 147911 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 115704 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 139937 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103894 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102786 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105056 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102273 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В Киеве пьяный мужчина "заминировал" вокзал, ТЦ и ресторан на площади Вокзальной

В Киеве пьяный мужчина "заминировал" вокзал, ТЦ и ресторан на площади Вокзальной

Киев  •  УНН

 • 9414 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. В столице задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения несколько раз сообщил в полицию о заложенной взрывчатке на территории железнодорожного вокзала, торгового центра и ресторана на площади Вокзальной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Киеве.

В полиции отметили, что после осмотра зданий и прилегающей к ним территории правоохранители не обнаружили никаких взрывоопасных веществ или предметов. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, специалисты-взрывотехники, кинологи и медики. Во время отработки информации о преступлении псевдоминера нашли и задержали. Им оказался 38-летний житель Черкасской области.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления. Ему грозит до шести лет лишения свободы", - сообщили в полиции.

Как ранее сообщал УНН, в Святошинском районе столицы задержали киевлянина, который сообщил в полицию о "заминировании" школы и пытался взорвать жилой дом.

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