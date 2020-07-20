В Киеве пьяный мужчина "заминировал" вокзал, ТЦ и ресторан на площади Вокзальной
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. В столице задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения несколько раз сообщил в полицию о заложенной взрывчатке на территории железнодорожного вокзала, торгового центра и ресторана на площади Вокзальной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Киеве.
В полиции отметили, что после осмотра зданий и прилегающей к ним территории правоохранители не обнаружили никаких взрывоопасных веществ или предметов. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, специалисты-взрывотехники, кинологи и медики. Во время отработки информации о преступлении псевдоминера нашли и задержали. Им оказался 38-летний житель Черкасской области.
"По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления. Ему грозит до шести лет лишения свободы", - сообщили в полиции.
Как ранее сообщал УНН, в Святошинском районе столицы задержали киевлянина, который сообщил в полицию о "заминировании" школы и пытался взорвать жилой дом.