Кабмин предложил ВР усилить ответственность за "минирование"

"Проектом Закона предлагается установить в качестве дополнительного наказания в виде конфискации имущества (или без таковой) за совершение преступления, предусмотренного статьей 259 УК Украины, которая отвечает общим требованиям по применению этого вида наказания, установленным статьей 59 УК Украины. Часть вторая статьи 259 УК Украины излагается в новой редакции, которая устанавливает усиленную уголовную ответственность за деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, объектами заведомо ложного сообщения стали критически важные объекты инфраструктуры или объекты или сооружения, обеспечивающие деятельность органов государственной власти или учреждения здравоохранения или учреждения образования (в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой)", - говорится в пояснительной записке.

Отметим, что статья 259 Уголовного кодекса Украины касается заведомо ложных сообщений об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности. В частности, часть первая касается заведомо ложного сообщения о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями и наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет. Часть вторая статьи 259 касается тех же деяний, если они повлекли тяжкие последствия или совершенное повторно и наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.

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Также добавим, что статья 59 УК Украины касается наказания в виде конфискации имущества, заключается в принудительном безвозмездном изъятии в собственность государства всего или части имущества, являющегося собственностью осужденного.

"Статья 259 УК Украины также дополняется примечанием, которой определяется указанный в части второй срок "критически важные объекты инфраструктуры", употребляемое в значении, определенном Законом Украины "Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины", - указано в пояснительной записке.

Отмечается, что под объектами критической инфраструктуры, согласно пункту 16 части первой статьи 1 Закона, подразумеваются предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности, деятельность которых непосредственно связана с технологическими процессами и/или предоставлением услуг, имеющих большое значение для экономики и промышленности, функционирования общества и безопасности населения, вывод из строя или нарушение функционирования которых может оказать негативное влияние на состояние национальной безопасности и обороны Украины, окружающей природной среды, причинить имущественный вред и/или представлять угрозу для жизни и здоровья людей.

"Количество заведомо ложных сообщений об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности за последнее время приобрела угрожающий масштаб. Согласно сведениям Национальной полиции Украины по 2019, следователи начали досудебное расследование около 2000 уголовных преступлений, предусмотренных статьей 259 Уголовного кодекса Украины, что вдвое больше показателей, зарегистрированных в течение 2018", - указано в пояснительной записке.

Отмечается, что сообщение носят комплексный характер, когда одновременно сообщается о заминировании десятков объектов.

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"Все чаще такие сообщения касаются заведений образования, здравоохранения, объектов, имеющих большое значение для функционирования общества и безопасности населения, вывод из строя или нарушение функционирования которых может оказать негативное влияние на состояние национальной безопасности и обороны Украины, окружающей природной среды, причинить имущественный ущерб и представлять угрозу для жизни и здоровья людей", - указано в пояснительной записке.

Сообщается, что правоохранители вынуждены реагировать на каждое такое сообщение, задействуя значительное количество специальной техники и личного состава и вынужденно отвлекая от выполнения основных служебных задач.

"Верховная Рада Украины в 2012 году приняла Закон Украины, которым усилена ответственность за деяния, предусмотренные статьей 259 УК Украины. Однако анализ ситуации свидетельствует о недостаточности указанных мер", - говорится в пояснительной записке.

Указано, что целью принятия проекта Закона Украины является существенное уменьшение количества заведомо ложных сообщений об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности, а также обеспечение экономии материальных и других ресурсов органов государственной власти, которые используются для их проверки и устранения негативных последствий распространения неправдивой информации.

Напомним, Кабмин предлагает ВР усилить уголовную ответственность за ложные "заминирования".

Также напомним 15 июля правительство рассмотрело усиление ответственности за "минирование".