В Мелитополе задержали мужчину, который "заминировал" курорты Азовского моря
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. В Мелитополе задержали мужчину, который вечером 27 июля сообщил о заминировании курортов Бердянск и Якимовка, расположенных на берегу Азовского моря. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Запорожской области, передает УНН.
"Неизвестный мужчина заявил, что в городе Бердянск и в поселке городского типа Якимовка будут взрывы. Сотрудники полиции оперативно "вычислили" лжеминера. Им оказался местный житель 1964 года рождения. Во время разговора мужчина признался, что ложный вызов сделал со своего мобильного телефона. Свой поступок объяснил тем, что таким образом хотел проверить, как быстро полиция отреагирует на сообщение", - рассказали в полици.
Отмечается, что подозреваемый задержан. Его действия квалифицированы по признакам уголовного преступления по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2-х до 6 лет. Начато досудебное расследование", - добавили в полиции.
Как сообщал УНН, Кабмин предложил Верховной Раде ужесточить ответственность за ложные сообщения о минировании.