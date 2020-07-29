У столиці повідомили про мінування метро "Вокзальна"

"Станцію метро "Вокзальна" зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, СБУ затримала групу осіб, яких підозрюють у скоєнні низки вибухів у Києві.