В столице сообщили о минировании метро "Вокзальная"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. В столице сообщили о минировании метро "Вокзальная", станция закрыта. Об этом в своем Telegram-канале сообщает КГГА, передает УНН.
"Станция метро "Вокзальная" закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании. Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, СБУ задержала группу лиц, подозреваемых в совершении серии взрывов в Киеве.