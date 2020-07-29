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Серія вибухів у Києві та гроші в біткоінах: у МВС розповіли подробиці злочинів

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 липня. УНН. Затримані особи, яких підозрюють у скоєнні низки вибухів у Києві, вимагали 500 тисяч доларів біткоінами за те, щоб припинити підривати бомби в Києві. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“500 тисяч доларів біткоінами вимагали терористи за те, щоб припинити підривати бомби в Києві. 17 липня на метро Шулявська о 20:10 в сміттєвій урні стався вибух саморобного вибухового пристрою. В результаті чого випадковий перехожий отримав поранення обох ніг”, — написав Геращенко.

Також він нагадав, що 21 липня на номер 102 надійшов дзвінок від невідомого, який повідомив, що на метро Мінська між двома автомобілями жовтого кольору закладено вибуховий пристрій.

“І що цей вибух безпосередньо пов’язаний з вибухом на метро Шулявська”, — наголосив Геращенко.

За його словами, тоді на місце негайно виїхали оперативники, кінологи і вибухотехніки. Інформація підтвердилася повною мірою. На місці було знайдено саморобний вибуховий пристрій, який було знешкоджено шляхом контрольованого вибуху.

“У той же день о 11:40 на електронну пошту СБУ надійшла заява про те, що в арці на вул. Лесі Українки, 24 закладено вибуховий пристрій. Однак ця інформація не підтвердилася. Терористи грали на нервах киян і правоохоронців”, — написав Геращенко.

За його словами, було проаналізовано сотні відеозаписів з камер спостереження. Проведено моніторинг тисяч телефонів.

“І ось сьогодні в ході спільної операції поліції і СБУ було затримано двох громадян України, киянина, 1960 і 1961 року народження. Ці громадяни, з корисливих мотивів, бажаючи отримати близько 500 тисяч доларів США, здійснювали терористичні акти, сподіваючись залишитися невідомими і безкарними”, — розповів Геращенко.

Також попри свій поважний вік, вони вивчили досвід використання криптовалют злочинців всіх мастей і сподівалися залишитися непокараними, отримавши гроші на електронний гаманець.

“З моменту вибуху першої бомби правоохоронцям знадобилося всього лише 10 днів на встановлення особистостей і затримання негідників”, — наголосив Геращенко.

Нагадаємо, вибухові пристрої у різних куточках столиці встановлювала одна й та сама група осіб.

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