Серія вибухів у Києві та гроші в біткоінах: у МВС розповіли подробиці злочинів

КИЇВ. 29 липня. УНН. Затримані особи, яких підозрюють у скоєнні низки вибухів у Києві, вимагали 500 тисяч доларів біткоінами за те, щоб припинити підривати бомби в Києві. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.