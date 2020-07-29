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4 марта, 13:25 • 113831 просмотра

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Серия взрывов в Киеве и деньги в биткоинах: в МВД рассказали подробности преступлений

Серия взрывов в Киеве и деньги в биткоинах: в МВД рассказали подробности преступлений

Киев  •  УНН

 • 11966 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. Задержанные лица, которых подозревают в совершении серии взрывов в Киеве, требовали 500 тысяч долларов биткоины за то, чтобы прекратить подрывать бомбы в Киеве. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook, передает УНН.

"500 000 долларов в биткоинах требовали террористы за то, чтобы прекратить подрывать бомбы в Киеве. 17 июля на метро Шулявская в 20:10 в мусорной урне произошел взрыв самодельного взрывного устройства. В результате чего случайный прохожий получил ранения обеих ног", - написал Геращенко.

Также он напомнил, что 21 июля на номер 102 поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что на метро Минска между двумя автомобилями желтого цвета заложено взрывное устройство.

"И что этот взрыв напрямую связан со взрывом на метро Шулявская", - отметил Геращенко.

По его словам, тогда на место немедленно выехали оперативники, кинологи и взрывотехники. Информация подтвердилась в полной мере. На месте было найдено самодельное взрывное устройство, которое было обезврежено путем контролируемого взрыва.

"В тот же день в 11:40 на электронную почту СБУ поступило заявление о том, что в арке на ул. Леси Украинский,24 заложено взрывное устройство. Однако эта информация не подтвердилась. Террористы играли на нервах киевлян и правоохранителей", - написал Геращенко.

По его словам, были проанализированы сотни видеозаписей с камер наблюдения. Проведен мониторинг тысяч телефонов.

"И вот сегодня в ходе совместной операции полиции и СБУ задержали двух граждан Украины, киевлянина, 1960 и 1961 года рождения. Эти граждане, из корыстных побуждений, желая получить около 500 000 долларов США, осуществляли террористические акты, надеясь остаться неизвестными и безнаказанными", - рассказал Геращенко.

Также несмотря на свой почтенный возраст, они изучили опыт использования криптовалюты преступниками всех мастей и надеялись остаться безнаказанными, получив деньги на электронный кошелек.

"С момента взрыва первой бомбы правоохранителям понадобилось всего лишь 10 дней на установление личностей и задержание негодяев", - отметил Геращенко.

Напомним, взрывные устройства в разных уголках столицы устанавливала одна и та же группа лиц.

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