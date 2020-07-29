Серия взрывов в Киеве и деньги в биткоинах: в МВД рассказали подробности преступлений

КИЕВ. 29 июля. УНН. Задержанные лица, которых подозревают в совершении серии взрывов в Киеве, требовали 500 тысяч долларов биткоины за то, чтобы прекратить подрывать бомбы в Киеве. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook, передает УНН.