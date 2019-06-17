Взрывчатку на станции метро "Олимпийская" не нашли
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Станция метрополитена "Олимпийская" проверили после анонимного звонка о заминировании. Взрывоопасных предметов не обнаружили, поэтому станцию открыли. Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен", передает УНН.
"Станцию "Олимпийская" открыто на вход и выход. Проверка закончена. Взрывоопасные предметы не обнаружены", - проинформировали в метрополитене.
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Напомним, сегодня утром станцию метро "Олимпийская" закрыли на вход и выход за анонимного звонка о минировании.