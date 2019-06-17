Вибухівку на станції метро "Олімпійська" не знайшли
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Станцію метрополітену "Олімпійська" перевірили після анонімного дзвінка про замінування. Вибухонебезпечних предметів не виявили, тож станцію відчинили. Про це повідомила прес-служба КП "Київський метрополітен", передає УНН.
"Станцію "Олімпійська" відчинено на вхід та вихід. Перевірку закінчено. Вибухонебезпечних предметів не виявлено", - проінформували у метрополітені.
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Нагадаємо, сьогодні вранці станцію метро "Олімпійська" зачинили на вхід та вихід через анонімний дзвінок про мінування.