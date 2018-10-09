Взрывы на военных складах не повлияли на транзит газа в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Взрывы на 6-м арсенале в Черниговской области не повлияли на транзит газа по территории Украины в страны Европейского Союза. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укртрансгаза", передает УНН.
"Чрезвычайная ситуация, которая произошла в результате пожара и взрывов на территории 6 арсенала МО вблизи населенного пункта Ичня в Черниговской области, не влияет на транзит газа через территорию Украины", - отметили в пресс-службе.
По информации "Укртрансгаза", в 30-ти километровой зоне от места возникновения пожара, над которой было закрыто воздушное пространство, транзитные магистральные газопроводы "Укртрансгаза" не проходят. По состоянию на 11:00 ГТС работает в штатном режиме.
В ведомстве отметили, что для осуществления контроля за развитием чрезвычайной ситуации организованы дополнительные посты мониторинга на объектах газотранспортной инфраструктуры в регионе.
Напомним, в связи с чрезвычайной ситуацией с пожаром и взрывами на территории 6-го арсенала Министерства обороны под Ичней в Черниговской области на государственной границе усилены меры безопасности, тщательно осматриваются транспортные средства, следующие через границу.
Как сообщал УНН, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.
Из района ЧП эвакуировали 12 тыс. человек. Авиапространство вблизи закрыли в радиусе 30 км. Прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.
Из-за взрывов на арсенале в Черниговской открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины. CБУ рассматривает возможность диверсии.