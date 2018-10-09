Через вибухи на арсеналі під Ічнею посилили охорону кордону з Білоруссю і РФ

"На державному кордоні посилені заходи безпеки. Збільшено склад змін прикордонних нарядів в пунктах пропуску на даному напрямку, при цьому задіяні кінологи зі службовими собаками натренованими на пошук зброї та боєприпасів. Ретельно здійснюється оглядова робота у відношенні транспортних засобів, що слідують через державний кордон. Також збільшено кількість прикордонних нарядів на "зеленій" ділянці кордону", - повідомили у відомстві.

Додамо, Чернігівська область межує на півночі з Російською Федерацією (183 км держкордону), на північному заході - з Білоруссю (225 км держкордону). На кордонах розташовано 13 пунктів пропуску.

Вказано, що Держприкордонслужба створила ситуаційні групи, які тісно взаємодіють з усіма відповідними відомствами та органами місцевої влади. У готовність до дій приведені резерви відомства, в тому числі техніка, що може бути задіяна у разі необхідності, додали прикордонники.

Як повідомляв УНН, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.

З району НС евакуювали 12 тис. осіб. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Припинено рух автомобільного і залізничного транспорту.

Через вибухи на арсеналі на Чернігівщині відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України. CБУ розглядає можливість диверсії.