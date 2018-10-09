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Из-за взрывов на арсенале под Ичней усилили охрану границы с Беларусью и РФ

Из-за взрывов на арсенале под Ичней усилили охрану границы с Беларусью и РФ

Киев  •  УНН

 • 18196 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. В связи с чрезвычайной ситуацией с пожаром и взрывами на территории 6-го арсенала Министерства обороны под Ичней в Черниговской области на государственной границе усилены меры безопасности, тщательно осматриваются транспортные средства, следующие через границу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"На государственной границе усилены меры безопасности. Увеличен состав смен пограничных нарядов в пунктах пропуска на данном направлении, при этом задействованы кинологи со служебными собаками натренированными на поиск оружия и боеприпасов. Тщательно осуществляется работа по осмотру в отношении транспортных средств, следующих через государственную границу. Также увеличено количество пограничных нарядов на "зеленой" участке границы", - сообщили в ведомстве.

Добавим, Черниговская область граничит на севере с Российской Федерацией (183 км госграницы), на северо-западе - с Беларусью (225 км госграницы). На границах расположены 13 пунктов пропуска.

Указано, что Госпогранслужба создала ситуационные группы, которые тесно взаимодействуют со всеми соответствующими ведомствами и органами местной власти. В готовность к действиям приведены резервы ведомства, в том числе техника, которая может быть задействована в случае необходимости, добавили пограничники.

Как сообщал УНН, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.

Из района ЧП эвакуировали 12 тыс. человек. Авиапространство вблизи закрыли в радиусе 30 км. Прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

Из-за взрывов на арсенале в Черниговской открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины. CБУ рассматривает возможность диверсии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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