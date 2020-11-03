Выборы в США: как и за кого голосуют американцы

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Сегодня в Соединенных Штатах стартуют общенациональные выборы президента страны. О том, как работают выборы в США и каково настроение американских избирателей, решил рассказать УНН.

Избирательная система США

В политической системе США доминируют две политические партии — Республиканцы и Демократы. В текущем году партии от Республиканской партии на выборы пошел действующий президент Дональд Трамп, тогда как демократов представляет бывший вице-президент времен Барака Обамы, Джозеф Байден.

Одной из основных особенностей американских выборов является то, что в отличии от украинских, итоги определяются не голосами избирателей, а голосами Коллегии выборщиков.

Выборщиков назначает каждый штат, исходя из количества сенаторов и представителей, которых штат имеет право направлять в Конгресс.

Голосование выигрывает кандидат, набравший по крайней мере 270 голосов Коллегии. Всего в коллегии 538 мест.

Каждый штат, пропорционально количеству жителей, даёт “электоральные голоса”. Так, семь самых малонаселенных штатов — Аляска, Делавер, Монтана, Северная Дакота, Южная Дакота, Вермонт, Вайоминг, а также округ Колумбия имеют по три голоса выборщиков, а от самого густонаселенного штата США — Калифорнии — в коллегию направляются 55 членов.

По сути, избиратели голосуют в бюллетенях не за конкретного кандидата в президенты, а за обозначенного каким-либо кандидатом выборщика, который должен отдать свой голос в поддержку кандидата.

Практически во всех штатах сегодня действует правило “победитель получает все”. Оно означает, что кандидат, который набирает наибольшее количество голосов избирателей, получает все голоса коллегии выборщиков в данном штате.

Упомянутая система выборов, в частности, заставляет кандидатов анализировать ситуацию в каждом штате, чтобы определить, возможно ли, к примеру, в этом штате получить все электоральные голоса штата.

Настроение электората

Кандидат от демократов Джо Байден опережал республиканца Дональда Трампа в большинстве национальных президентских опросов с начала года. В последние месяцы рейтинг бывшего вице-президента колебался в районе 50%, иногда он даже опережал действующего президента 10 очков.

В то же время стоит отметить, что национальные опросы, хотя и дают хорошее представление о том, насколько популярен кандидат в стране в целом, в то же время не обязательно являются надежным способом предсказать результат выборов.

Например, в 2016 году кандидат от партии демократов Хиллари Клинтон лидировала по результатам национальных опросов и набрала почти на три миллиона голосов больше, чем Дональд Трамп, но все же проиграла. Это как раз и объясняется специфической системой голосования и подсчета результатов в США.

При чём тут Украина

Оба кандидата в президенты США так или иначе имеют за плечами по одному “скандальному кейсу”, связанному с Украиной.

Так, 25 сентября 2019 года состоялся телефонный разговор между украинским Президентом Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. В разговоре американский лидер просил Зеленского оказать содействие в расследовании, связанном с деятельностью членов семьи Байденов.

После того, как стенограмма разговора была обнародована, демократическая партия запустила процедуру импичмента президента США, обвинив последнего в давлении на Украину. В итоге в Сенате США Трампа оправдали.

Что же касается Байдена, основные обвинения оппонента в его сторону касаются его деятельности в отношении Украины во время прибывания на посту вице-президента, а также связи этой деятельности с работой сына Байдена Хантера в 2014-2019 в составе совета директоров энергетической компании Burisma Group.

В октябре газета New York Post опубликовала материал, в котором со ссылкой на полученные электронные письма сообщила, что Хантер Байден якобы представил своего отца, тогдашнего вице-президента США, представителю украинской энергетической компании, которая была в центре противоречивой ситуации относительно увольнения прокурора, расследовавший деятельность компании. В кампании Байдена такую встречу опровергают.

На финальных президентских дебатах кандидаты в президенты США также неоднократно упоминали Украину, в том числе газодобывающую компанию Burisma.

Напомним, в Соединенных Штатах по состоянию на воскресенье, 1 ноября — за два дня до президентских выборов — более 93 миллионов избирателей уже проголосовали досрочно.

Как сообщал УНН, действующий президент США республиканец Дональд Трамп неоднократно заявлял о том, что опасается манипуляций и фальсификаций в ходе досрочного голосования, однако недавно сам досрочно проголосовал на президентских выборах.

Кандидат в президенты США Джо Байден также принял участие в досрочном голосовании.

На всеобщих выборах в США 3 ноября, помимо президента, будут избраны вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти. Инаугурация нового президента США состоится 20 января 2021 года.