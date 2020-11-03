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Вибори в США: як і за кого голосують американці

Київ • УНН

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І чому Трамп знову може перемогти

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Сьогодні в Сполучених Штатах стартують загальнонаціональні вибори президента країни. Про те, як працюють вибори в США і яке настрій американських виборців, вирішив розповісти УНН.

Виборча система США

У політичній системі США домінують дві політичні партії - Республіканці і демократи. У поточному році партії від Республіканської партії на вибори пішов діючий президент Дональд Трамп, тоді як демократів представляє колишній віце-президент часів Барака Обами, Джозеф Байден.

Однією з основних особливостей американських виборів є те, що на відміну від українських, підсумки визначаються не голосами виборців, а голосами Колегії вибірників.

Вибірників призначає кожен штат, виходячи з кількості сенаторів і представників, яких штат має право направляти в Конгрес.

Голосування виграє кандидат, який набрав принаймні 270 голосів Колегії. Всього в колегії 538 місць.

Кожен штат, пропорційно кількості мешканців, дає «електоральні голоси». Так, сім самих малонаселених штатів - Аляска, Делавер, Монтана, Північна Дакота, Південна Дакота, Вермонт, Вайомінг, а також округ Колумбія мають по три голоси вибірників, а від самого густонаселеного штату США - Каліфорнії - в колегію направляються 55 членів.

По суті, виборці голосують в бюлетенях не за конкретного кандидата в президенти, а за позначеного будь-яким кандидатом виборщики, який повинен віддати свій голос на підтримку кандидата.

Практично у всіх штатах сьогодні діє правило "переможець отримує все". Воно означає, що кандидат, який набирає найбільшу кількість голосів виборців, отримує всі голоси колегії вибірників в даному штаті.

Згадана система виборів, зокрема, змушує кандидатів аналізувати ситуацію в кожному штаті, щоб визначити, чи можливо, наприклад, в цьому штаті отримати всі електоральні голоси штату.

настрій електорату

Кандидат від демократів Джо Байден випереджав республіканця Дональда Трампа в більшості національних президентських опитувань з початку року. В останні місяці рейтинг колишнього віце-президента коливався в районі 50%, іноді він навіть випереджав чинного президента 10 очок.

У той же час варто відзначити, що національні опитування, хоча і дають хороше уявлення про те, наскільки популярний кандидат в країні в цілому, в той же час не обов'язково є надійним способом передбачити результат виборів.

Наприклад, в 2016 році кандидат від партії демократів Хілларі Клінтон лідирувала за результатами національних опитувань і набрала майже на три мільйони голосів більше, ніж Дональд Трамп, але все ж програла. Це як раз і пояснюється специфічною системою голосування і підрахунку результатів в США.

Пр і чому тут Україна

Обидва кандидати в президенти США так чи інакше мають за плечима по одному «скандальному кейсу», пов'язаному з Україною.

Так, 25 вересня 2019 року відбувся телефонна розмова між українським Президентом Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом. У розмові американський лідер просив Зеленського посприяти в розслідуванні, пов'язаному з діяльністю членів сім'ї Байденом.

Після того, як стенограма розмови була оприлюднена, демократична партія запустила процедуру імпічменту президента США, звинувативши останнього в тиску на Україну. У підсумку в Сенаті США Трампа виправдали.

Що ж стосується Байдена, основні звинувачення опонента в його сторону стосуються його діяльності щодо України під час перебування на посаді віце-президента, а також зв'язку цих заходів із сина Байдена Хантера в 2014-2019 у складі ради директорів енергетичної компанії Burisma Group.

У жовтні газета New York Post опублікувала матеріал, в якому з посиланням на отримані електронні листи повідомила, що Хантер Байден нібито представив свого батька, тодішнього віце-президента США, представнику української енергетичної компанії, яка була в центрі суперечливій ситуації щодо звільнення прокурора, який розслідував діяльність компанії. У кампанії Байдена таку зустріч спростовують .

На фінальних президентських дебатах кандидати в президенти США також неодноразово згадували Україну, в тому числі газовидобувну компанію Burisma .

Нагадаємо, в Сполучених Штатах за станом на неділю, 1 листопада - за два дні до президентських виборів - більше 93 мільйонів виборців вже проголосували достроково.

Як повідомляв УНН, чинний президент США республіканець Дональд Трамп неодноразово заявляв про те, що побоюється маніпуляцій і фальсифікацій в ході дострокового голосування, однак недавно сам достроково проголосував на президентських виборах.

Кандидат в президенти США Джо Байден також прийняв участь в достроковому голосуванні.

На загальних виборах в США 3 листопада, крім президента, будуть обрані віце-президент, 35 сенаторів, все 435 членів Палати представників, 13 губернаторів штатів і територій, а також місцеві органи влади. Інавгурація нового президента США відбудеться 20 січня 2021 року.

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