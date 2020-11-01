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В США на президентских выборах более 93 млн уже проголосовали досрочно

В США на президентских выборах более 93 млн уже проголосовали досрочно

Киев  •  УНН

 • 17447 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Соединенных Штатах Америки по состоянию на воскресенье — за два дня до президентских выборов — более 93 миллионов избирателей уже проголосовали досрочно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные проекта United States Election Project.

Количество избирателей, принявших участие в досрочном голосовании на выборах, побило рекорды во многих штатах. В общенациональных масштабах явка на этих выборах уже составила более 60% от общей явки на выборах 2016 (тогда свой голос отдали 138,8 млн человек).

По данным Университета штата Флорида, на выборах президента США в 2020 году имеют право проголосовать примерно 240 млн американцев.

По оценке главы и основателя Центра электоральных инноваций и исследований в Вашингтоне Дэвида Бекера, общая явка выборов президента США в 2020 году может достичь 150 млн граждан, пишет DW. Если эти прогнозы подтвердятся, это будет означать, что на выборах проголосуют на 20 млн американцев больше, чем в 2016 году.

Как сообщал УНН, действующий президент США республиканец Дональд Трамп неоднократно заявлял о том, что опасается манипуляций и фальсификаций в ходе досрочного голосования, однако недавно сам досрочно проголосовал на президентских выборах. Кандидат в президенты США Джо Байден также принял участие в досрочном голосовании.

На всеобщих выборах в США, которые пройдут, во вторник, 3 ноября, будут избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти. Борьбу за пост президента ведут республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден. Инаугурация нового президента США состоится 20 января 2021 года.

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