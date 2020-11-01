В США на президентских выборах более 93 млн уже проголосовали досрочно

Количество избирателей, принявших участие в досрочном голосовании на выборах, побило рекорды во многих штатах. В общенациональных масштабах явка на этих выборах уже составила более 60% от общей явки на выборах 2016 (тогда свой голос отдали 138,8 млн человек).

По данным Университета штата Флорида, на выборах президента США в 2020 году имеют право проголосовать примерно 240 млн американцев.

По оценке главы и основателя Центра электоральных инноваций и исследований в Вашингтоне Дэвида Бекера, общая явка выборов президента США в 2020 году может достичь 150 млн граждан, пишет DW. Если эти прогнозы подтвердятся, это будет означать, что на выборах проголосуют на 20 млн американцев больше, чем в 2016 году.

Как сообщал УНН, действующий президент США республиканец Дональд Трамп неоднократно заявлял о том, что опасается манипуляций и фальсификаций в ходе досрочного голосования, однако недавно сам досрочно проголосовал на президентских выборах. Кандидат в президенты США Джо Байден также принял участие в досрочном голосовании.

На всеобщих выборах в США, которые пройдут, во вторник, 3 ноября, будут избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти. Борьбу за пост президента ведут республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден. Инаугурация нового президента США состоится 20 января 2021 года.