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У США на президентських виборах понад 93 млн вже проголосували достроково

У США на президентських виборах понад 93 млн вже проголосували достроково

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. У Сполучених Штатах Америки станом на неділю — за два дні до президентських виборів — понад 93 мільйонів виборців вже проголосували достроково. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані проєкту United States Election Project.

Кількість виборців, що взяли участь у достроковому голосуванні на виборах, побило рекорди у багатьох штатах. У загальнонаціональних масштабах явка на цих виборах вже склала понад 60% від загальної явки на виборах 2016 року (тоді свій голос віддали 138,8 млн людей).

За даними Університету штату Флорида, на виборах президента США у 2020 році мають право проголосувати приблизно 240 млн американців.

За оцінкою глави та засновника Центру електоральних інновацій та досліджень у Вашингтоні Девіда Бекера, загальна явка виборів президента США в 2020 році може досягти 150 млн громадян, пише DW. Якщо ці прогнози підтвердяться, це буде означати, що на виборах проголосують на 20 млн американців більше, ніж у 2016 році. 

Як повідомляв УНН, чинний президент США республіканець Дональд Трамп неодноразово заявляв про те, що побоюється маніпуляцій і фальсифікацій в ході дострокового голосування, проте нещодавно сам достроково проголосував на президентських виборах. Кандидат у президенти США Джо Байден також взяв участь у достроковому голосуванні.

На загальних виборах в США, що пройдуть, у вівторок, 3 листопада, будуть обрані президент і віце-президент, 35 сенаторів, все 435 членів Палати представників, 13 губернаторів штатів і територій, а також місцеві органи влади. Боротьбу за пост президента ведуть республіканець Дональд Трамп і демократ Джозеф Байден. Інавгурація нового президента США відбудеться 20 січня 2021 року.

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