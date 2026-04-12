публикации
Выборы в Венгрии 12 апреля - явка на участки превысила 54%

По состоянию на 13:00 активность избирателей на 10% выше показателей 2022 года. Виктор Орбан и Петер Мадьяр ведут борьбу за голоса более 7 миллионов граждан.

По состоянию на 13:00 в Венгрии, где сегодня, 12 апреля, проходят парламентские выборы, на участки пришли более 54% граждан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на telex.hu.

Такой показатель превышает избирательную явку, которая была в 2022 году, на 10%.

Парламентские выборы в Венгрии: хронология событий

В воскресенье, 12 апреля, в Венгрии стартовали выборы в парламент. По состоянию на 7:00 явка составила 3,46%. А по состоянию на 9:00 свои голоса отдали уже 16,89% венгров.

Самая низкая явка была в Будапеште, где явка составила 15,96 процента, тогда как наивысшую активность избирателей зафиксировали в городах с населением от 10 000 до 20 000 человек. Там уже проголосовали 17,73 процента избирателей.

Ожидается, что до конца дня - до 19:00 - свои голоса отдадут более 7 миллионов венгров.

Отметим, что в 2022 году, когда в стране проходили очередные выборы в парламент, явка составила 10,31%.

Руководитель избирательного штаба партии "Фидес" Балаш Орбан считает, что высокая активность избирателей - предвестник победы правящей партии на парламентских выборах.

Выборы в венгерский парламент: что говорят главные участники гонки

Глава правительства и руководитель правящей партии "Фидес"  Виктор Орбан делает ставку на риторику единства и заявляет, что стране нужно сплотиться перед серьезными вызовами в Европе. Он также подчеркивает, что настроен на победу.

Его главный оппонент Петер Мадьяр, возглавляющий партию "Тиса", тоже демонстрирует уверенность в победе. Он говорит, что в случае прихода к власти прежде всего займется борьбой с коррупцией, а также попытается добиться разблокировки замороженных для Венгрии средств ЕС и укрепить роль страны в Евросоюзе и НАТО.

При этом и Орбан, и Мадьяр заявили, что готовы признать результаты голосования.

Партия "Фидес" заявила о якобы подготовке подкупа ромских избирателей со стороны партии Tisza и пообещала обратиться в правоохранительные органы.

Активисты оппозиционной "Тисы" в свою очередь уже сообщили о том, что  заметили автобусы с приезжими из Трансильвании венграми, которых якобы  прописали в недостроенных зданиях и потом отправляют голосовать на округа, где Орбан не пользуется популярностью и не набирает необходимое количество голосов.

