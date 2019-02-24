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Выборы в Молдове: Канду рассказал, как РФ пытается повлиять на выборы в республике

Киев  •  УНН

 • 13676 просмотра

КИШЕНЕВ - КИЕВ. 24 февраля. УНН. Сегодня, 24 февраля, в Республике Молдова проходят парламентские выборы и консультативный референдум. Лидерами социологических опросов в период предвыборной кампании была пророссийская “Партия социалистов” близкая к президенту Игорю Додону, за социалистами идут блок ACUM (Майя Санду, Андрэй Нэстасе) и Демократическая партия, которая в нынешнем составе правительства возглавляет большинство. Спикер молдавского парламента Андриан Канду также пришел в день голосования отдать свой голос. В разговоре с корреспондентом УНН он рассказал за кого голосовал, как проходила предвыборная кампания, о первых шагах нового парламента, а также о том, кого в Молдове хотят видеть президентом Украины.

— Прокомментируйте, как в общем прошла избирательная кампания?

— В принципе, кампания прошла спокойно. Очень активно с нашей стороны. Потому что, мы были наиболее активными из того, что мы видели. А планы очень хорошие, я думаю. После завершения сегодняшний выборов, сразу же завтра начинать работать в том русле, чтобы создать большинство, назначить правительство в кратчайшие сроки, хотя у нас по Конституции есть три месяца для этого. Но, все равно, мы должны быстро создать коалицию.

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— В каких пропорциях будет большинство? Ваша партия с кем планирует сотрудничать?

— Это мы уже посмотри завтра. Это все математика. Это зависит от мандатов, которые получит каждая партия. Конечно, мы будем обсуждать с проевропейскими партиями создание блока или мажоритарной коалиции, чтобы создать правительство на основе проевропейских ценностей.

— Ваши оппоненты, в частности, из блока ACUM сообщали о попытке их отравить, намекая на участие властей в этом всем. Как вы прокомментируете это?

— Я думаю, что это ложь и манипуляция. Потому что, если это случилось в 2017 году (лидеры блока ACUM Майя Санду и Андрей Нэстасе сообщили накануне выборов, что в 2017 году их пытались отправить и в организме обнаружен повышенный уровень ртути — ред.), почему это появилось за два дня до выборов? Это уже вызывает некоторые вопросы о корректности субъекта. Я думаю, что это все манипуляции, спекуляции и неправда.

— Референдум по сокращению числа депутатов — насколько это эффективно для Молдовы?

— Мы уже прошли через реформу правительства, у нас всегда было по 16-17 министерств. Мы провели реформу и сейчас у нас 9 министерств, фактически, половина правительства. И мы с этими 9 министерствами работаем более эффективно, более лучше и стоит это дешевле для бюджета, поэтому с этой точки зрения, можно сделать и парламентскую реформу. Второй вопрос (на референдуме — ред.) — это о снятии депутата, который приходит с округа — очень хорошая идея. Мы на сегодняшний день имеем процедуру для мэров городов и, наверное, было бы неплохо иметь и для депутатов. Но, граждане Молдовы должны сказать свое виденье насчет этих двух вопросов по референдуму.

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— Накануне сообщалось, что Россия попытается повлиять на выборы в Молдове, как вы это оцениваете?

— Так они (Россия — ред.) пробуют. Во-первых, пришли с какими-то решениями по миграционной амнистии (МВД РФ объявило о миграционной амнистии для нелегалов из Республики Молдова — ред.), которые связаны непосредственно с предвыборным и выборным периодом времени. Во-вторых, пришли с, так называемыми, решениями о временном снятии (торгового — ред.) эмбарго, чтобы молдаване проголосовали за Партию социалистов, которая якобы может снять вообще эмбарго. Кроме этого, они пришли с очень странным решением, что касается судьбы двух граждан, которые были взяты в заложники в Афганистане (молдавские летчики, находившиеся в плену в Афганистане с 2014 году, были освобождены и сейчас удерживаются в Москве — ред.). И последнее, что мы видели буквально два дня назад — это уже связано с уголовными делами против лидера нашей партии (Владимира Плахотнюка обвинили в РФ в выводе 37 млрд рублей — ред.). То есть, все эти инструменты — это не что иное, как попытка повлиять на выборы.

— Со стороны Румынии тоже не все так просто. В основном мероприятия проводили в соседней стране ваши оппоненты из блока ACUM? Румыния не делала ставку на вашу команду?

— Мы не ездили в Румынии в течении кампании, но в течении трех лет, мы с ними работали. Государственные представители или госучреждения приезжали в Молдову, у на очень хорошие отношения, но, что касается с предвыборной кампанией, мы решили вообще сконцентрироваться на молдавских гражданах, проживающих в стране. Конечно, в диаспоре у нас есть свои кандидаты — Ольга Коптун — наш кандидат для Европы и она, конечно, ездит со своей командой по странам Европейского Союза и не только, продвигая интересы нашей партии.

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— После молдавских выборов, на подходе выборы в Украине. Что ожидаете от нового президента в Украине? Какие ваши ставки?

— Наша партия очень хорошо работала с вашим нынешним президентом Порошенко, поэтому мы надеемся, что новый президент — будет тот же президент. Не хотим влиять ни в коем случае на свободный выбор граждан Украины, но, вне зависимости от того, кто станет президентом Украины, мы хотим продвигать наши взаимные интересы, защищать друг друга. Потому то последние четыре года мы работаем очень хорошо с украинским руководством и мы должны продвигать интересы и Молдовы, и Украины, и нашего региона — вопросы безопасности, экономические интересы. Все сотрудничество, которое мы имели, мы должны наращивать.

Напомним, сегодня, 24 февраля, в республике Молдова проходят парламентские выборы и референдум.

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