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Вибори в Молдові: Канду розповів, як РФ намагається вплинути на вибори в республіці

Київ • УНН

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КИШИНІВ - КИЇВ. 24 лютого. УНН. Сьогодні, 24 лютого, в Республіці Молдова проходять парламентські вибори і консультативний референдум. Лідерами соціологічних опитувань в період передвиборної кампанії була проросійська "Партія соціалістів" близька до президента Ігорю Додону, за соціалістами йдуть блок ACUM (Майя Санду, Андре Нестасе) і Демократична партія, яка в нинішньому складі уряду очолює більшість. Спікер молдавського парламенту Андріан Канду також прийшов в день голосування віддати свій голос. У розмові з кореспондентом УНН він розповів за кого голосував, як проходила передвиборна кампанія, про перші кроки нового парламенту, а також про те, кого в Молдові хочуть бачити президентом України.

- Прокоментуйте, як в загальному пройшла виборча кампанія?

- В принципі, кампанія пройшла спокійно. Дуже активно з нашого боку. Тому що, ми були найбільш активними з того, що ми бачили. А плани дуже хороші, я думаю. Після завершення сьогоднішній виборів, відразу ж завтра починати працювати в тому руслі, щоб створити більшість, призначити уряд в найкоротші терміни, хоча у нас за Конституцією є три місяці для цього. Але, все одно, ми повинні швидко створити коаліцію.

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- В яких пропорціях буде більшість? Ваша партія з ким планує співпрацювати?

- Це ми вже подивися завтра. Це все математика. Це залежить від мандатів, які отримає кожна партія. Звичайно, ми будемо обговорювати з проєвропейськими партіями створення блоку або мажоритарною коаліції, щоб створити уряд на основі проєвропейських цінностей.

- Ваші опоненти, зокрема, з блоку ACUM повідомляли про спробу їх отруїти, натякаючи на участь влади в цьому всьому. Як ви прокоментуєте це?

- Я думаю, що це брехня і маніпуляція. Тому що, якщо це сталося в 2017 році (лідери блоку ACUM Майя Санду і Андрій Нестасе повідомили напередодні виборів, що в 2017 році їх намагалися відправити і в організмі виявлено підвищений рівень ртуті - ред.), чому це з'явилося за два дні до виборів? Це вже викликає деякі питання про коректність суб'єкта. Я думаю, що це все маніпуляції, спекуляції і неправда.

- Референдум по скороченню числа депутатів - наскільки це ефективно для Молдови?

- Ми вже пройшли через реформу уряду, у нас завжди було по 16-17 міністерств. Ми провели реформу і зараз у нас 9 міністерств, фактично, половина уряду. І ми з цими 9 міністерствами працюємо більш ефективно, більш краще і коштує це дешевше для бюджету, тому з цієї точки зору, можна зробити і парламентську реформу. Друге питання (на референдумі - ред.) - це про зняття депутата, який приходить з округу - дуже хороша ідея. Ми на сьогоднішній день маємо процедуру для мерів міст і, напевно, було б непогано мати і для депутатів. Але, громадяни Молдови повинні сказати своє бачення щодо цих двох питань щодо референдуму.

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- Напередодні повідомлялося, що Росія спробує вплинути на вибори в Молдові, як ви це оцінюєте?

- Так вони (Росія - ред.) намагаються. По-перше, прийшли з якимись рішеннями по міграційній амністії (МВС РФ оголосило про міграційну амністію для нелегалів з Республіки Молдова - ред.), які пов'язані безпосередньо з передвиборчим і виборним періодом часу. По-друге, прийшли з, так званими, рішеннями про тимчасове зняття (торгового - ред.) ембарго, щоб молдавани проголосували за партію соціалістів, яка нібито може зняти взагалі ембарго. Крім цього, вони прийшли з дуже дивним рішенням, що стосується долі двох громадян, які були взяті в заручники в Афганістані (молдавські льотчики, що знаходилися в полоні в Афганістані з 2014 році, були звільнені і зараз утримуються в Москві - ред.). І останнє, що ми бачили буквально два дні тому - це вже пов'язано з кримінальними справами проти лідера нашої партії (Володимира Плахотнюка звинуватили в РФ у висновку 37 млрд рублів - ред.). Тобто, всі ці інструменти - це не що інше, як спроба вплинути на вибори.

- З боку Румунії теж не все так просто. В основному заходи проводили в сусідній країні ваші опоненти з блоку ACUM? Румунія не робила ставку на вашу команду?

- Ми не їздили в Румунії протягом кампанії, але в перебігу трьох років, ми з ними працювали. Державні представники або держустанови приїжджали в Молдову, у на дуже хороші відносини, але, що стосується з передвиборчою кампанією, ми вирішили взагалі сконцентруватися на молдавських громадян, які проживають в країні. Звичайно, в діаспорі у нас є свої кандидати - Ольга Коптун - наш кандидат для Європи і вона, звичайно, їздить зі своєю командою по країнах Європейського Союзу і не тільки, просуваючи інтереси нашої партії.

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- Після молдавських виборів, на підході вибори в Україні. Що очікуєте від нового президента в Україні? Які ваші ставки?

- Наша партія дуже добре працювала з вашим нинішнім президентом Порошенко, тому ми сподіваємося, що новий президент - буде той же президент. Чи не хочемо впливати ні в якому разі на вільний вибір громадян України, але, незалежно від того, хто стане президентом України, ми хочемо просувати наші взаємні інтереси, захищати один одного. Тому то останні чотири роки ми працюємо дуже добре з українським керівництвом і ми повинні просувати інтереси і Молдови, і України, і нашого регіону - питання безпеки, економічні інтереси. Все співробітництво, яке ми мали, ми повинні нарощувати.

Нагадаємо, сьогодні, 24 лютого, в республіці Молдова проходять парламентські вибори і референдум.

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