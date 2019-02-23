Додон прокоментував повідомлення про лист щодо замаху на нього
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Адміністрація президента Молдови Ігоря Додона не отримувала листи про підготовку замаху на главу держави, про це сам Додон розповів в інтерв’ю одному з місцевих телеканалів, передає УНН.
“У президентури такого листа не було. Тому коментувати серйозно це чи несерйозно, я думаю не варто. Але, з іншого боку, відповідні державні органи повинні з цим розбиратися”, — сказав Додон.
За його словами, після появи в соцмережах інформації про лист, він доручив адміністрації президента перевірити, чи надходило таке повідомлення на адресу глави держави.
Раніше текст листа, який нібито був відправлений Додону, а також послу США Дереку Хогану, послу Євросоюзу Петеру Міхалко і послу Росії Олегу Васнєцову, опублікувало видання “Аргументи і факти в Молдові”. Його автор, посилаючись на інформацію від “достовірних джерел”, попереджає президента про те, що голова Демократичної партії Володимир Плахотнюк готує замах на Додона. “З вас хочуть зробити молдовського Джона Кеннеді”, — йдеться в листі.
Як повідомляв УНН, кортеж президента Молдови потрапив у ДТП.