Кортеж президента Молдови потрапив у ДТП

Повідомляється, що в аварію потрапив автомобіль з кортежу президента Молдови. Відомо, що постраждалих немає.

"На зустрічну смугу вийшов автомобіль, який врізався в машину супроводу, яка слідувала за моєю машиною. Ніхто не постраждав, обставини аварії з'ясує поліція", - сказав Додон в коментарі молдавським журналістам.

Нагадаємо, у вересні 2018 року на трасі Страшена — Калараш, поблизу Кишинева, два автомобіля з кортежу президента Молдови Ігоря Додона зіткнулися із вантажівкою, що здійснювала розворот. У ДТП постраждав президент і двоє членів його сім’ї, їх госпіталізували. У поліції Молдови заявили, що серйозних травм у президента немає.