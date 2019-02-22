Кортеж президента Молдови потрапив у ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Кортеж президента Республіки Молдови Ігоря Додона потрапив в аварію. Про це повідомляє УНН з посиланням на молдавські ЗМІ.
Повідомляється, що в аварію потрапив автомобіль з кортежу президента Молдови. Відомо, що постраждалих немає.
"На зустрічну смугу вийшов автомобіль, який врізався в машину супроводу, яка слідувала за моєю машиною. Ніхто не постраждав, обставини аварії з'ясує поліція", - сказав Додон в коментарі молдавським журналістам.
Нагадаємо, у вересні 2018 року на трасі Страшена — Калараш, поблизу Кишинева, два автомобіля з кортежу президента Молдови Ігоря Додона зіткнулися із вантажівкою, що здійснювала розворот. У ДТП постраждав президент і двоє членів його сім’ї, їх госпіталізували. У поліції Молдови заявили, що серйозних травм у президента немає.