Кортеж президента Молдовы попал в ДТП

Сообщается, что в аварию попал автомобиль из кортежа президента Молдовы. Известно, что пострадавших нет.

"На встречную полосу вышел автомобиль, который врезался в машину сопровождения, которая следовала за моей машиной. Никто не пострадал, обстоятельства аварии выяснит полиция", - сказал Додон в комментарии молдавским журналистам.

Напомним, в сентябре 2018 года на трассе Страшена - Калараш, вблизи Кишинева, два автомобиля из кортежа президента Молдовы Игоря Додона столкнулись с грузовиком, осуществлявшим разворот. В ДТП пострадал президент и два члена его семьи, их госпитализировали. В полиции Молдовы заявили, что серьезных травм у президента нет.