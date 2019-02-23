Додон прокомментировал сообщение о письме о покушении на него

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 2510 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 31324 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 118230 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 121409 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 123742 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122176 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 153834 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141253 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145165 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Додон прокомментировал сообщение о письме о покушении на него

Додон прокомментировал сообщение о письме о покушении на него

Киев  •  УНН

 • 9251 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Администрация президента Молдовы Игоря Додона не получала письма о подготовке покушения на главу государства, об этом сам Додон рассказал в интервью одному из местных телеканалов, передает УНН.

“В президентуре такого письма не было. Поэтому комментировать серьезно это или не серьезно, я думаю не стоит. Но, с другой стороны, соответствующие государственные органы должны с этим разбираться”, — сказал Додон.

По его словам, после появления в соцсетях информации о письме, он поручил администрации президента проверить, поступало ли такое сообщение в адрес главы государства.

Ранее текст письма, которое якобы было отправлено Додону, а также послу США Дереку Хогану, послу Евросоюза Петеру Михалко и послу России Олегу Васнецову, опубликовало издание “Аргументы и факты в Молдове”. Его автор, ссылаясь на информацию от “достоверных источников”, предупреждает президента о том, что председатель Демократической партии Владимир Плахотнюк готовит покушение на Додона. “Из вас хотят сделать молдовского Джона Кеннеди”, — говорится в письме.

Как сообщал УНН, кортеж президента Молдовы попал в ДТП.

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