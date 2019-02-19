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У Республіку Молдова не пустили двох журналістів з РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. Сьогодні, 19 лютого, було відмовлено у в'їзді двом російським журналістам з "НТВ" і "Росія 1". Про це повідомляє УНН, із посиланням на молдавські ЗМІ.

Як повідомляє Publika.md журналісти, які прибули з Росії, не змогли пояснити мету свого візиту по прибуттю.

У той же час, за даними Yam.md, рішення відмовити у в'їзді в республіку засудив зі свого боку Ігор Додон.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У РФ вважають, що у разі перемоги соціалістів на виборах у Молдові — “буде новий Майдан”

Нагадаємо, МЗСЄІ направило запит про відкликання Андрія Негруца 13 лютого. У той же час, президент Молдови Ігор Додон висловився на підтримку дипломата.

Як повідомляв УНН, вдень 13 лютого посла Росії в Кишиневі Олега Васнецова викликали в МЗС Молдови і вручили ноту в зв’язку з затримкою доступу до молдовським льотчиків, звільнених з полону в Афганістані. Ліонель Буруяне і Міхая Кріхане пробули в афганському полоні 3,5 роки, а 11 лютого їх доставили в Москву.

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