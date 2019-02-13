Додон відмовився відкликати посла Молдови з Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Президент Молдови Ігор Додон не підписуватиме необхідний указ про відкликання посла республіки з Росії, якщо відповідне рішення буде прийнято урядом, передає УНН з посиланням на російське агентство ТАРС.
“Відкликання послів — ексклюзивне право президента, яке не оминути”, — сказав він, коментуючи ймовірність того, що молдовський кабмін ухвалить рішення відкликати посла з Росії.
Крім того, президент заявив, що в уряду Молдови, ймовірно, не буде кворуму для прийняття такого рішення. “Сподіваюся, глава гагаузької автономії Ірина Влах, яка є членом кабінету, не підтримає рішення про відкликання посла”, — зазначив Додон.
Вдень 13 лютого посла Росії в Кишиневі Олега Васнецова викликали в МЗС Молдови і вручили ноту в зв’язку з затримкою доступу до молдовським льотчиків, звільнених з полону в Афганістані. Ліонель Буруяне і Міхая Кріхане пробули в афганському полоні 3,5 роки, а 11 лютого їх доставили в Москву.