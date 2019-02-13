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Молдова вручила ноту протесту послу РФ

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КИШИНІВ-КИЇВ. 13 лютого. УНН. Послу Російської Федерації в Республіці Молдова Олегу Васнєцову вручили ноту протесту в Міністерстві закордонних справ і європейської інтеграції Республіки Молдова з приводу затримання з наданням молдавської делегації доступу до громадян республіки громадянам в Москві 11 лютого 2019 року. Про це передає УНН з посиланням на Deschide.md.

Йдеться про Ліонель Буруйане і Міхая Кріхане, недавно звільнених з в'язниці.

Як пише видання, МЗСЄІ висловлює жаль з приводу того, що, незважаючи на положення і норми міжнародного права, викладені у Віденській конвенції про консульські взаєминах між Республікою Молдова та Російською Федерацією, молдавської делегації не було надано своєчасний доступ до громадян Республіки Молдова.

Зокрема, молдавській стороні в РФ відмовлялися повідомляти інформацію про місце перебування і стану здоров'я громадян РМ.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України передало зовнішньополітичному відомству Російської Федерації чергову ноту протесту через дії щодо українських моряків.

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