Молдова вручила ноту протесту послу РФ
Київ • УНН
КИШИНІВ-КИЇВ. 13 лютого. УНН. Послу Російської Федерації в Республіці Молдова Олегу Васнєцову вручили ноту протесту в Міністерстві закордонних справ і європейської інтеграції Республіки Молдова з приводу затримання з наданням молдавської делегації доступу до громадян республіки громадянам в Москві 11 лютого 2019 року. Про це передає УНН з посиланням на Deschide.md.
Йдеться про Ліонель Буруйане і Міхая Кріхане, недавно звільнених з в'язниці.
Як пише видання, МЗСЄІ висловлює жаль з приводу того, що, незважаючи на положення і норми міжнародного права, викладені у Віденській конвенції про консульські взаєминах між Республікою Молдова та Російською Федерацією, молдавської делегації не було надано своєчасний доступ до громадян Республіки Молдова.
Зокрема, молдавській стороні в РФ відмовлялися повідомляти інформацію про місце перебування і стану здоров'я громадян РМ.
Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України передало зовнішньополітичному відомству Російської Федерації чергову ноту протесту через дії щодо українських моряків.