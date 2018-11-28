России вручена нота протеста из-за действий относительно украинских моряков

"27 ноября 2018 Министерству иностранных дел Российской Федерации передано очередную ноту протеста МИД Украины в связи с продолжением Россией противоправных действий в отношении военнослужащих ВМС Украины - членов экипажей украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу" , которые 25 ноября этого года были захвачены в военный плен в результате очередного акта вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины в территориальных водах и исключительной экономической зоне нашего государства в Черном море", - сообщи или в пресс-службе.



Отмечается, что к российской стороне было возобновлено требование немедленно освободить из-под стражи захваченных граждан Украины и обеспечить их безопасное возвращение на Родину.



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"Украинская сторона в очередной раз потребовала безотлагательного и в полном объеме обеспечения Российской Федерацией всех законных прав захваченных граждан Украины, предусмотренных Женевской конвенцией от 12 августа 1949 об обращении с военнопленными, а также допуска к ним представителей Международного Комитета Красного Креста", - говорится в сообщении МИД.



Как сообщал УНН, сегодня подконтролный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца всех украинских моряков, задержаных 25 ноября во Керченского пролива.



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