России вручена нота протеста из-за действий относительно украинских моряков

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 101675 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 107403 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 143281 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 139809 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 134046 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127208 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 167240 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118007 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141586 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145384 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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России вручена нота протеста из-за действий относительно украинских моряков

России вручена нота протеста из-за действий относительно украинских моряков

Киев  •  УНН

 • 5699 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Министерство иностранных дел Украины передало внешнеполитическому ведомству Российской Федерации очередную ноту протеста из-за противоправные действия в отношении членов экипажей украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые 25 ноября были захвачены в военный плен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД, передает УНН.

"27 ноября 2018 Министерству иностранных дел Российской Федерации передано очередную ноту протеста МИД Украины в связи с продолжением Россией противоправных действий в отношении военнослужащих ВМС Украины - членов экипажей украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу" , которые 25 ноября этого года были захвачены в военный плен в результате очередного акта вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины в территориальных водах и исключительной экономической зоне нашего государства в Черном море", - сообщи или в пресс-службе.

Отмечается, что к российской стороне было возобновлено требование немедленно освободить из-под стражи захваченных граждан Украины и обеспечить их безопасное возвращение на Родину.

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"Украинская сторона в очередной раз потребовала безотлагательного и в полном объеме обеспечения Российской Федерацией всех законных прав захваченных граждан Украины, предусмотренных Женевской конвенцией от 12 августа 1949 об обращении с военнопленными, а также допуска к ним представителей Международного Комитета Красного Креста", - говорится в сообщении МИД.

Как сообщал УНН, сегодня подконтролный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца всех украинских моряков, задержаных 25 ноября во Керченского пролива.

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