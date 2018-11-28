Росії вручено ноту протесту через дії щодо українських моряків

"27 листопада 2018 року Міністерству закордонних справ Російської Федерації передано чергову ноту протесту МЗС України у зв'язку з продовженням Росією протиправних дій щодо військовослужбовців ВМС Збройних Сил України – членів екіпажів українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які 25 листопада цього року були захоплені у військовий полон внаслідок чергового акту збройної агресії Російської Федерації проти України в територіальних водах та виключній економічній зоні нашої держави в Чорному морі", - повідомили в прес-службі.



Зазначається, що російській стороні було поновлено вимогу негайно звільнити з-під варти захоплених громадян України та забезпечити їхнє безпечне повернення на Батьківщину.



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"Українська сторона вчергове зажадала невідкладного і в повному обсязі забезпечення Російською Федерацією усіх законних прав захоплених громадян України, передбачених Женевською конвенцією від 12 серпня 1949 року про поводження з військовополоненими, а також допуску до них представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста", - йдеться в повідомленні МЗС.



Як повідомляв УНН, сьогодні підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував на два місяці всіх українських моряків, затриманих 25 листопада у Керченської протоки.



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