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Росії вручено ноту протесту через дії щодо українських моряків

Росії вручено ноту протесту через дії щодо українських моряків

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Міністерство закордонних справ України передало зовнішньополітичному відомству Російської Федерації чергову ноту протесту через протиправні дії щодо членів екіпажів українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які 25 листопада були захоплені у військовий полон. Про це йдеться в повідомленні прес-служби МЗС, передає УНН.

"27 листопада 2018 року Міністерству закордонних справ Російської Федерації передано чергову ноту протесту МЗС України у зв'язку з продовженням Росією протиправних дій щодо військовослужбовців ВМС Збройних Сил України – членів екіпажів українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які 25 листопада цього року були захоплені у військовий полон внаслідок чергового акту збройної агресії Російської Федерації проти України в територіальних водах та виключній економічній зоні нашої держави в Чорному морі", - повідомили в прес-службі.

Зазначається, що російській стороні було поновлено вимогу негайно звільнити з-під варти захоплених громадян України та забезпечити їхнє безпечне повернення на Батьківщину.

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"Українська сторона вчергове зажадала невідкладного і в повному обсязі забезпечення Російською Федерацією усіх законних прав захоплених громадян України, передбачених Женевською конвенцією від 12 серпня 1949 року про поводження з військовополоненими, а також допуску до них представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста", - йдеться в повідомленні МЗС.

Як повідомляв УНН, сьогодні підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував на два місяці всіх українських моряків, затриманих 25 листопада у Керченської протоки.

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