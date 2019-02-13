Молдова вручила ноту протеста послу РФ

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 66987 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 89479 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 132240 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 131520 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130534 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125406 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 162001 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117852 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141444 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145290 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Молдова вручила ноту протеста послу РФ

Молдова вручила ноту протеста послу РФ

Киев  •  УНН

 • 13492 просмотра

КИШИНЕВ-КИЕВ. 13 лютого. УНН. Послу Российской Федерации в Республике Молдова Олегу Васнецову вручили ноту протеста в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова по поводу задержания с предоставлением молдавской делегации доступа к гражданам республики гражданам в Москве 11 февраля 2019 года. Об этом передает УНН со ссылкой на Deschide.md.

Речь идет о Лионеле Буруйане и Михае Крихане, недавно освобожденных из тюрьмы.

Как пишет издание, МИДЕИ выражает сожаление по поводу того, что, несмотря на положения и нормы международного права, изложенные в Венской конвенции о консульских взаимоотношениях между Республикой Молдова и Российской Федерацией, молдавской делегации не был предоставлен своевременный доступ к гражданам Республики Молдова.

В частности, молдавской стороне в РФ отказывались сообщать информацию об месте пребывания и состояния здоровья граждан РМ.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины передало внешнеполитическому ведомству Российской Федерации очередную ноту протеста из-за действий относительно украинских моряков.

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