Додон отказался отозвать посла Молдовы из России
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Президент Молдовы Игорь Додон не будет подписывать необходимый указ об отзыве посла республики из России, если соответствующее решение будет принято правительством, передает УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.
“Отзыв послов — эксклюзивное право президента, которое не обойти”, — сказал он, комментируя вероятность того, что молдовский кабмин примет решение отозвать посла из России.
Кроме того, президент заявил, что у правительства Молдовы, вероятно, не будет кворума для принятия такого решения. “Надеюсь, глава Гагаузской автономии Ирина Влах, которая является членом кабинета, не поддержит решение об отзыве посла”, — отметил Додон.
Днем 13 февраля посла России в Кишиневе Олега Васнецова вызвали в МИД Молдовы и вручили ноту в связи с задержкой доступа к молдавским летчикам, освобожденным из плена в Афганистане. Лионель Буруянэ и Михая Криханэ пробыли в афганском плену 3,5 года, а 11 февраля их доставили в Москву.