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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 64616 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 86008 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 131417 просмотра

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7 марта, 17:42 • 130926 просмотра

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7 марта, 15:45 • 130169 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 125207 просмотра

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7 марта, 08:52 • 161460 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141439 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145288 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Додон отказался отозвать посла Молдовы из России

Додон отказался отозвать посла Молдовы из России

Киев  •  УНН

 • 7852 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Президент Молдовы Игорь Додон не будет подписывать необходимый указ об отзыве посла республики из России, если соответствующее решение будет принято правительством, передает УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

“Отзыв послов — эксклюзивное право президента, которое не обойти”, — сказал он, комментируя вероятность того, что молдовский кабмин примет решение отозвать посла из России.

Кроме того, президент заявил, что у правительства Молдовы, вероятно, не будет кворума для принятия такого решения. “Надеюсь, глава Гагаузской автономии Ирина Влах, которая является членом кабинета, не поддержит решение об отзыве посла”, — отметил Додон.

Днем 13 февраля посла России в Кишиневе Олега Васнецова вызвали в МИД Молдовы и вручили ноту в связи с задержкой доступа к молдавским летчикам, освобожденным из плена в Афганистане. Лионель Буруянэ и Михая Криханэ пробыли в афганском плену 3,5 года, а 11 февраля их доставили в Москву.

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