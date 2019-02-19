В Республику Молдова не пустили двух журналистов из РФ

Как сообщает Publika.md приехавшие из России журналисты не смогли объяснить цель своего визита по прибытию.

В то же время, по данным Yam.md, решение отказать во въезде в республику осудил со своей стороны Игорь Додон.

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Напомним, МИДЕИ направило запрос об отзыве Андрея Негруца 13 февраля. В то же время, президент Молдовы Игорь Додон высказался в поддержку дипломата.

Как сообщал УНН, Днем 13 февраля посла России в Кишиневе Олега Васнецова вызвали в МИД Молдовы и вручили ноту в связи с задержкой доступа к молдавским летчиков, освобожденных из плена в Афганистане. Лионель Буруяне и Михая Крихан пробыли в афганском плену 3,5 года, а 11 февраля их доставили в Москву.