У РФ вважають, що у разі перемоги соціалістів на виборах у Молдові - "буде новий Майдан"

За його словами, у Вашингтоні та Брюсселі “не приховують, що мають намір домагатися євроатлантичної орієнтації” Кишинева. У той же час за даними опитувань громадян Молдови, лідирує партія соціалістів, яка готова до розвитку відносин як з Росією, так і з ЄС, зазначив Патрушев .

“У разі ж перемоги соціалістів не виключено, що Захід організує правих на створення молдавського „майдану“ в Кишиневі і підштовхне їх до імпічменту президента”, — вважає секретар Радбезу.

Парламентські вибори в Молдові заплановані на 24 лютого 2019 року.

Як повідомляв УНН, президент Молдови Ігор Додон не підписуватиме необхідний указ про відкликання посла республіки з Росії, якщо відповідне рішення буде прийнято урядом.