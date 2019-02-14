У РФ вважають, що у разі перемоги соціалістів на виборах у Молдові - "буде новий Майдан"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. У разі, якщо на парламентських виборах в Молдові переможе Партія соціалістів Республіки Молдова (ПСРМ), яку очолював президент Ігор Додон, “Захід може підштовхнути правих до “майдану”, заявив секретар Радбезу Росії Микола Патрушев в інтерв’ю одному з російських видань, повідомляє УНН.
За його словами, у Вашингтоні та Брюсселі “не приховують, що мають намір домагатися євроатлантичної орієнтації” Кишинева. У той же час за даними опитувань громадян Молдови, лідирує партія соціалістів, яка готова до розвитку відносин як з Росією, так і з ЄС, зазначив Патрушев .
“У разі ж перемоги соціалістів не виключено, що Захід організує правих на створення молдавського „майдану“ в Кишиневі і підштовхне їх до імпічменту президента”, — вважає секретар Радбезу.
Парламентські вибори в Молдові заплановані на 24 лютого 2019 року.
Як повідомляв УНН, президент Молдови Ігор Додон не підписуватиме необхідний указ про відкликання посла республіки з Росії, якщо відповідне рішення буде прийнято урядом.