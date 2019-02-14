В РФ считают, что в случае победы социалистов на выборах в Молдове - " будет новый Майдан"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. В случае, если на парламентских выборах в Молдове победит Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ), которую возглавлял президент Игорь Додон, “Запад может подтолкнуть правых к “майдану”, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев в интервью одному из российских изданий, сообщает УНН.
По его словам, в Вашингтоне и Брюсселе “не скрывают, что намерены добиваться евроатлантической ориентации” Кишинева. В то же время по данным опросов граждан Молдовы, лидирует партия социалистов, которая готова к развитию отношений как с Россией, так и с ЕС, отметил Патрушев.
“В случае же победы социалистов не исключено, что Запад организует правых на создание молдавского „майдана“ в Кишиневе и подтолкнет их к импичменту президента”, — считает секретарь Совбеза.
Парламентские выборы в Молдове запланированы на 24 февраля 2019 года.
Как сообщал УНН, президент Молдовы Игорь Додон не будет подписывать необходимый указ об отзыве посла республики из России, если соответствующее решение будет принято правительством.