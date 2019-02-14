В РФ считают, что в случае победы социалистов на выборах в Молдове - " будет новый Майдан"

По его словам, в Вашингтоне и Брюсселе “не скрывают, что намерены добиваться евроатлантической ориентации” Кишинева. В то же время по данным опросов граждан Молдовы, лидирует партия социалистов, которая готова к развитию отношений как с Россией, так и с ЕС, отметил Патрушев.

“В случае же победы социалистов не исключено, что Запад организует правых на создание молдавского „майдана“ в Кишиневе и подтолкнет их к импичменту президента”, — считает секретарь Совбеза.

Парламентские выборы в Молдове запланированы на 24 февраля 2019 года.

Как сообщал УНН, президент Молдовы Игорь Додон не будет подписывать необходимый указ об отзыве посла республики из России, если соответствующее решение будет принято правительством.