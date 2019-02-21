Вибори у Молдові: двоє опозиціонерів заявляють, що їх отруїли
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. У Молдові двоє опозиційних лідерів звинуватили владу в отруєнні їх за три дні до парламентських виборів у країні. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.
Майя Санду і Андрій Настасе із проєвропейського блоку ACUM (“Зараз”) 21 лютого повідомили, що лікарі виявили важкі метали в них у крові.
Під час прес-конференції в Кишиневі Санду закликала сприймати справу серйозно, а Настасе заявив, що влада хотіла їх убити.
Речник прозахідної владної Демократичної партії Віталій Ґамурарі відкинув звинувачення, заявивши: “В останні кілька днів лунали дивні звинувачення, вони стають все більш фантастичними”.
Як повідомляв УНН, міністерство закордонних справ і європейської інтеграції (МЗСЄІ) Республіки Молдова проводить внутрішню перевірку дипломатичного представництва республіки в РФ у зв’язку з вимогами уряду відкликати з посла РМ у Росії Андрія Негуцу.