Вибори у Молдові: двоє опозиціонерів заявляють, що їх отруїли

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. У Молдові двоє опозиційних лідерів звинуватили владу в отруєнні їх за три дні до парламентських виборів у країні. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.

Майя Санду і Андрій Настасе із проєвропейського блоку ACUM (“Зараз”) 21 лютого повідомили, що лікарі виявили важкі метали в них у крові.

Під час прес-конференції в Кишиневі Санду закликала сприймати справу серйозно, а Настасе заявив, що влада хотіла їх убити.

Речник прозахідної владної Демократичної партії Віталій Ґамурарі відкинув звинувачення, заявивши: “В останні кілька днів лунали дивні звинувачення, вони стають все більш фантастичними”.

Як повідомляв УНН, міністерство закордонних справ і європейської інтеграції (МЗСЄІ) Республіки Молдова проводить внутрішню перевірку дипломатичного представництва республіки в РФ у зв’язку з вимогами уряду відкликати з посла РМ у Росії Андрія Негуцу.

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