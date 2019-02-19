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Молдавський МЗС перевіряє посольство РМ в Росії після відкликання посла

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. Міністерство закордонних справ і європейської інтеграції (МЗСЄІ) Республіки Молдова проводить внутрішню перевірку дипломатичного представництва республіки в РФ у зв'язку з вимогами уряду відкликати з посла РМ у Росії Андрія Негуцу. Про це повідомляє УНН, з посиланням на ava.md і deschide.md.

Молдавські ЗМІ повідомляють, що в дипломатичному представництві проводиться перевірка в зв’язку з агітаційною діяльністю на користь президентської Партії соціалістів.

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Нагадаємо, МЗСЄІ направило запит про відкликання Андрія Негруца 13 лютого. У той же час, президент Молдови Ігор Додон висловився на підтримку дипломата.

Як повідомляв УНН, вдень 13 лютого посла Росії в Кишиневі Олега Васнецова викликали в МЗС Молдови і вручили ноту в зв’язку з затримкою доступу до молдовським льотчиків, звільнених з полону в Афганістані. Ліонель Буруяне і Міхая Кріхане пробули в афганському полоні 3,5 роки, а 11 лютого їх доставили в Москву.

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