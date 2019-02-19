Молдавский МИД проверяет посольство РМ в России после отзыва посла
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Республики Молдова проводит внутреннюю проверку дипломатического представительства республики в РФ в связи с требованиями правительства отозвать из посла РМ в России Андрея Негуцу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ava.md и deschide.md.
Молдавские СМИ сообщают, что в дипломатическом представительстве проводится проверка в связи с агитационной деятельностью в пользу президентской Партии социалистов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В РФ считают, что в случае победы социалистов на выборах в Молдове - "будет новый Майдан"
Напомним, МИДЕИ направило запрос об отзыве Андрея Негруца 13 февраля. В то же время, президент Молдовы Игорь Додон высказался в поддержку дипломата.
Как сообщал УНН, Днем 13 февраля посла России в Кишиневе Олега Васнецова вызвали в МИД Молдовы и вручили ноту в связи с задержкой доступа к молдавским летчиков, освобожденных из плена в Афганистане. Лионель буруян и Михая Крихан пробыли в афганском плену 3,5 года, а 11 февраля их доставили в Москву.