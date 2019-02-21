Выборы в Молдове: двое оппозиционеров заявляют, что их отравили

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 61405 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 82043 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 130453 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 130309 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129759 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125026 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 160798 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117827 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141427 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145279 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Выборы в Молдове: двое оппозиционеров заявляют, что их отравили

Выборы в Молдове: двое оппозиционеров заявляют, что их отравили

Киев  •  УНН

 • 8333 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. В Молдове двое оппозиционных лидеров обвинили власть в отравлении их за три дня до парламентских выборов в стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.

Майя Санду и Андрей Настасе с проевропейского блока ACUM (“Сегодня”) 21 февраля сообщили, что врачи обнаружили тяжелые металлы у них в крови.

Во время пресс-конференции в Кишиневе Санду призвала воспринимать дело серьезно, а Настасе заявил, что власти хотели их убить.

Представитель прозападной правящей Демократической партии Виталий Гамурари отверг обвинения, заявив: “В последние несколько дней раздавались странные обвинения, они становятся все более фантастическими”.

Как сообщал УНН, Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Республики Молдова проводит внутреннюю проверку дипломатического представительства республики в РФ в связи с требованиями правительства отозвать из посла РМ в России Андрея Негуцу.

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