Выборы в Молдове: двое оппозиционеров заявляют, что их отравили
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. В Молдове двое оппозиционных лидеров обвинили власть в отравлении их за три дня до парламентских выборов в стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.
Майя Санду и Андрей Настасе с проевропейского блока ACUM (“Сегодня”) 21 февраля сообщили, что врачи обнаружили тяжелые металлы у них в крови.
Во время пресс-конференции в Кишиневе Санду призвала воспринимать дело серьезно, а Настасе заявил, что власти хотели их убить.
Представитель прозападной правящей Демократической партии Виталий Гамурари отверг обвинения, заявив: “В последние несколько дней раздавались странные обвинения, они становятся все более фантастическими”.
Как сообщал УНН, Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Республики Молдова проводит внутреннюю проверку дипломатического представительства республики в РФ в связи с требованиями правительства отозвать из посла РМ в России Андрея Негуцу.