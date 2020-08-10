Выборы в Беларуси: глава Китая первым поздравил Лукашенко
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Глава КНР Си Цзиньпин поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах в Беларуси. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство "БЕЛТА".
"От имени правительства Китая и китайского народа, а также от себя лично выражаю самые теплые поздравления и наилучшие пожелания. Уверен, что под Вашим руководством Беларусь обязательно достигнет новых блестящих успехов в деле государственного строительства", - говорится в поздравлении Си Цзинпина.
Напомним, в Беларуси 9 августа состоялись выборы президента страны. Вечером в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом (АМАПом). Главные улицы были перекрыты. Очевидцы сообщали об использовании правоохранителями светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов для разгона протестующих. Известно о раненых и задержанных.
Утром 10 августа в Беларуси были возбуждены уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции. Также сообщается, что во время акций протеста погиб один человек.
Между тем, по предварительным подсчетам ЦИК Беларуси, на президентских выборах в стране действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, а "против всех" проголосовало 6% избирателей.