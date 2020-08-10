Вибори в Білорусі: очільник Китаю першим привітав Лукашенка

ukru
19 березня, 18:42 • 37576 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 80624 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 89198 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 112664 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 119302 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 116820 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 151985 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125020 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124731 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123879 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Зеленський обговорив з прем’єром Фінляндії посилення ППО України

Зеленський обговорив з прем’єром Фінляндії посилення ППО України

19 березня, 16:08 • 27861 перегляди
Україна не планує брати участь у переговорах США та рф у неділю – Подоляк

Україна не планує брати участь у переговорах США та рф у неділю – Подоляк

19 березня, 16:27 • 30875 перегляди
Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

19 березня, 16:36 • 36394 перегляди
Британія не пристала на вимогу путіна припинити допомогу Україні під час перемир’я - Bloomberg

Британія не пристала на вимогу путіна припинити допомогу Україні під час перемир’я - Bloomberg

19 березня, 16:42 • 31431 перегляди
У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

19 березня, 17:32 • 32332 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 80655 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 102494 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 83922 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 151985 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 117306 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 51402 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 58754 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 107778 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 126047 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 125451 перегляди
Актуальне
Вибори в Білорусі: очільник Китаю першим привітав Лукашенка

Вибори в Білорусі: очільник Китаю першим привітав Лукашенка

Київ • УНН

 • 17304 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Очільник Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін привітав Олександра Лукашенка з перемогою на виборах у Білорусі. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство "БЕЛТА".

"Від імені уряду Китаю і китайського народу, а також від себе особисто висловлюю найтепліші вітання і найкращі побажання. Упевнений, що під Вашим керівництвом Білорусь обов'язково досягне нових блискучих успіхів у справі державного будівництва", - йдеться в привітанні Сі Цзінпіна.

Нагадаємо, у Білорусі 9 серпня відбулись вибори президента країни. Увечері в столиці країни, Мінську, почалися зіткнення протестувальників з ОМОНом (АМАПом). Головні вулиці були перекриті. Очевидці повідомляли про використання правоохоронцями світлошумових гранат, гумових куль та водометів для розгону протестувальників. Відомо про поранених і затриманих.

Зранку 10 серпня у Білорусі було порушено кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції. Також повідомляється, що під час акцій протесту загинула одна людина.

Тим часом, за попередніми підрахунками ЦВК Білорусі, на президентських виборах в країні чинний президент Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, а "проти всіх" проголосувало 6% виборців.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32