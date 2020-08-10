Вибори в Білорусі: очільник Китаю першим привітав Лукашенка

"Від імені уряду Китаю і китайського народу, а також від себе особисто висловлюю найтепліші вітання і найкращі побажання. Упевнений, що під Вашим керівництвом Білорусь обов'язково досягне нових блискучих успіхів у справі державного будівництва", - йдеться в привітанні Сі Цзінпіна.

Нагадаємо, у Білорусі 9 серпня відбулись вибори президента країни. Увечері в столиці країни, Мінську, почалися зіткнення протестувальників з ОМОНом (АМАПом). Головні вулиці були перекриті. Очевидці повідомляли про використання правоохоронцями світлошумових гранат, гумових куль та водометів для розгону протестувальників. Відомо про поранених і затриманих.

Зранку 10 серпня у Білорусі було порушено кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції. Також повідомляється, що під час акцій протесту загинула одна людина.

Тим часом, за попередніми підрахунками ЦВК Білорусі, на президентських виборах в країні чинний президент Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, а "проти всіх" проголосувало 6% виборців.