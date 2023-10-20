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Выборы спикера Палаты представителей США: у Байдена осудили "хаотичные распри" после поражения Джордана

Киев • УНН

 • 304849 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. Белый дом отреагировал на то, что республиканцы Палаты представителей не смогли избрать спикера после очередного поражения представителя Джима Джордана в пятницу, осудив "хаотичную внутреннюю борьбу". Об этом пишет CNN, передает УНН.

Выборы спикера Палаты представителей США: у Байдена осудили "хаотичные распри" после поражения Джордана

Детали 

Спикер Белого дома Эндрю Бейтс отметил приоритеты последних запросов Байдена на дополнительное финансирование национальной безопасности в размере 105 миллиардов долларов, сравнивая эти усилия с продолжающейся дисфункцией законодательной ветви власти. 

"В то время, как Джо Байден борется за продвижение двухпартийного законодательства, которое будет защищать наши интересы национальной безопасности, в том числе в Израиле и Украине, оказывать гуманитарную помощь невинным гражданским лицам в Газе, предоставит важное финансирование границы, будет конкурировать с Китаем и развивать нашу экономику, республиканцы в Палате представителей каким-то образом все еще борются друг с другом", - сказал Бейтс. 

Он добавил: "Республиканцам в Палате представителей нужно положить конец хаотичным распрям и конкуренции, чтобы превзойти друг друга, а вместо этого присоединиться к президенту Байдену в работе над срочными приоритетами для американских семей, которые разделяют обе партии в Конгрессе".

Кампания Байдена также отмечает, что республиканцы в Палате представителей "унизили себя и подвели американский народ".

Напомним

Представитель Республиканской партии Джим Джордан снова не смог получить должность спикера Палаты представителей США во время третьего голосования в пятницу.





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