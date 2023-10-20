Вибори спікера Палати представників США: противник допомоги Україні Джордан програв третє голосування
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Представник Республіканської партії Джим Джордан знову не зміг отримати посаду спікера Палати представників США під час третього голосування в п’ятницю, передає УНН із посиланням на CNN.
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ЗМІ відзначає, що Джордан зазнав поразки. оскільки зіштовнувся із тиском з боку власної партії, яка наполягає на виході з перегонів.
Незважаючи на різку опозицію та відсутність чіткого шляху до посаду, Джордан демонстративно пообіцяв залишитися в перегонах і чітко дав зрозуміти перед голосуванням у п’ятницю, що він не планує відмовлятися від своєї заявки.
Нагадаємо
Консервативного політика Джима Джордана обрали кандидатом від Республіканської партії на посаду спікера Палати представників США.