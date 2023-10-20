Выборы спикера Палаты представителей США: противник помощи Украине Джордан проиграл третье голосование

Детали

СМИ отмечает, что Джордан потерпел поражение, поскольку столкнулся с давлением со стороны собственной партии, которая настаивает на выходе из гонки.

Несмотря на резкую оппозицию и отсутствие четкого пути к должности, Джордан демонстративно пообещал остаться в гонке и четко дал понять перед голосованием в пятницу, что он не планирует отказываться от своей заявки.

Напомним

Консервативного политика Джима Джордана избрали кандидатом от Республиканской партии на должность спикера Палаты представителей США.