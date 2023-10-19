Вибори спікера Палати представників США: противник допомоги Україні Джордан відмовиться від спроби отримати посаду
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Представник Огайо Джим Джордан не буде проводити сьогодні третє голосування за спікера. Про це повідомили джерела CNN, передає УНН.
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За даними ЗМІ, зараз Джордан також схиляється до підтримки резолюції про надання повноважень тимчасовому спікеру Патріку МакГенрі, повідомили джерела, але хоче побачити, як пройде сьогоднішня конференція Республіканської палати представників.
Під час зустрічі Джордан не сказав CNN, що він планує робити, і сказав, що спочатку хоче поговорити зі своїми колегами.
Нагадаємо
Консервативного політика Джима Джордана обрали кандидатом від Республіканської партії на посаду спікера Палати представників США.