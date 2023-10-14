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Підтримуваний Трампом політик номінований на спікера Палати представників США

Підтримуваний Трампом політик номінований на спікера Палати представників США

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Консервативного політика Джима Джордана обрали кандидатом від Республіканської партії на посаду спікера Палати представників США, пише УНН з посиланням на BBC News.

Деталі

Конгресмен із Огайо отримав 124 голоси членів партії під час таємного голосування, яке відбулося в п'ятницю вдень, при 81 голосі проти.

Але Джордан, який користується підтримкою колишнього президента Дональда Трампа, уже стикається зі зростаючою опозицією в лавах своєї власної партії.

Відразу після голосування представники республіканців висунули другу пропозицію, щоб визначити, чи підтримають її під час загального голосування, перш ніж розійтися на вихідні. Під час другого голосування 55 членів проголосували "проти" Джордана. 

Таким чином, тиждень закінчується тим, що республіканці так і не наблизилися до успішного призначення спікера на тлі тривалої боротьби.

У Палаті представників США уже 10 днів немає спікера. Поки не буде обрано нового кандидата, вона не зможе ухвалити будь-які законопроєкти, схвалити запити Білого дому про надання надзвичайної допомоги або ухвалити пропозиції щодо короткострокових витрат.

Оскільки республіканці контролюють Палату представників із дуже невеликою перевагою, Джордану знадобиться, щоб за нього проголосували 217 із 221 члена-республіканця. Він може дозволити собі втратити тільки п'ять голосів.

Деякі з його прихильників висловили оптимізм з приводу того, що найближчими днями Джордан зможе вплинути на багатьох із тих, хто голосував проти нього.

Коли голосування спікера дійде до Палати представників, залишається незрозумілим, але кілька законодавців заявили, що їдуть на вихідні і що найбільш раннє голосування може відбутися в понеділок, 16 жовтня.

Доповнення

Джордан, співзасновник крайньої правої організації Freedom Caucus, відомий своїми тісними зв'язками з Трампом, особливо в дні після виборів 2020 року, коли він оскаржував результати голосування.

Трамп нагородив його Медаллю Свободи перед тим, як піти з посади.

Демократи, зі свого боку, висунуть кандидатуру Хакіма Джеффріса, але, оскільки вони становлять партію меншості в палаті, як зазначається, у нього немає шансів на обрання.

Попередній спікер Кевін Маккарті, зазначає видання, був відсторонений від посади, уперше в історії США, 4 жовтня після укладення угоди з демократами Сенату США щодо фінансування уряду.

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